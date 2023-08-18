Алла Пугачева направила в Россию траурный венок циркового артиста Андрея Николаева

Он был её наставником в годы учения в ГИТИСе. Фото: из открытых источников Во время церемонии прощания с артистом цирка Андреем Николаевым, известным как клоун Андрюша, певица Алла Пугачева выразила свои соболезнования, отправив траурный венок.