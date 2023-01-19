Военное обозрение

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Пшеки забыли свою историю, кто их вытащил из "грязи", а ВС России ууспехов и победы над укронацистами и блоком НАТО«Техники хватит н...
  • Silver Kont
    Потом турки пизды дадут, и поднимется вой...Кипр готов переда...
  • Валентин Щербаков
    Не надоело этому наглому турку Эрдогану лезть со своими посредническими услугами, ведь его уже не раз посылали, не до...Президент Турции ...

«Голубь мира» – Реджеп Эрдоган. Он не первый, и последний не он

«Голубь мира» – Реджеп Эрдоган. Он не первый, и последний не он

Беларусь за скобками, а Греция где? Понятно, что после косвенного вступления Беларуси в СВО президент Александр Лукашенко закрыл для себя путь посредника и для Москвы, и уж тем более – для Киева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх