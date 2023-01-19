«Голубь мира» – Реджеп Эрдоган. Он не первый, и последний не он

Беларусь за скобками, а Греция где? Понятно, что после косвенного вступления Беларуси в СВО президент Александр Лукашенко закрыл для себя путь посредника и для Москвы, и уж тем более – для Киева.
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