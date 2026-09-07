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Нижегородская правда

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Юрист Пирогов объяснил, как не нарваться на тройные тарифы за ЖКУ

Юрист Пирогов объяснил, как не нарваться на тройные тарифы за ЖКУ

Юрист Михаил Пирогов предупредил, что ответственность за своевременную поверку индивидуальных счётчиков учёта жилищно-коммунальных услуг полностью лежит на владельце жилья.

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