Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Сергей ЕВ
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Мы стояли у стекла, ждали шаурму в Москве, и тут я вижу — шевелится, а нет — мышь! Потом ещё одна!

Мы стояли у стекла, ждали шаурму в Москве, и тут я вижу — шевелится, а нет — мышь! Потом ещё одна!

Avia.pro - СМИ Москва. Центр цивилизации и место, где традиции переплетаются с прогрессом.

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Комментарии
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Андрей
к шаурмячным и любым мигрантским гадюшникам подходят только идиоты(это мягко)
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14 час.

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