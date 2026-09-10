Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров о текущей ситуации в мире

08.09.2026 19:56 фото, видео Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова программе «Большая игра» на «Первом канале», Москва, 8 сентября 2026 года 08.

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