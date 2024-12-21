СК показал номер в хостеле на Коломенской, где искромсали шею женщине Подозреваемым стал житель Волгоградской области, задержанный по подозрению в убийстве в хостеле в центре Петербурга.
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СК показал номер в хостеле на Коломенской, где искромсали шею женщине Подозреваемым стал житель Волгоградской области, задержанный по подозрению в убийстве в хостеле в центре Петербурга.