Ювелирный сброс на украинский солдат из 47-й мехбригады, пытавшихся эвакуироваться на своей «Брэдли» в Курской области.
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Ювелирный сброс на украинский солдат из 47-й мехбригады, пытавшихся эвакуироваться на своей «Брэдли» в Курской области.
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