Зачем олигархи в России копят деньги? Кому? Ведь им их уже тратить не на что

николай николай Вопрос не правильно поставлен : кто за раскулачивание и за репрессирование врагов народа и страны .

ИЛ Игорь Лашкарев Растащили с ходу, а вернуть государству своё целая история. Грабили Россию дружно, только Ивановых , Петровых и Сидоровых среди воров не было видно.