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Зачем олигархи в России копят деньги? Кому? Ведь им их уже тратить не на что

Зачем олигархи в России копят деньги? Кому? Ведь им их уже тратить не на что

Олигархи не собираются останавливаться в обогащении. В рейтинге Forbes уже 110 российских миллиардеров.

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Комментарии
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николай николай
Вопрос не правильно поставлен : кто за раскулачивание и за репрессирование врагов народа и страны .
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2 час.
ИЛ
Игорь Лашкарев
Растащили с ходу, а вернуть государству своё целая история. Грабили Россию дружно, только Ивановых , Петровых и Сидоровых среди воров не было видно.
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59 мин.
ВБ
Виктор Бондарев
О чем говорите 2 года назад их попросили в правительстве о помощи стране 2-3 млрд рублей и в ответ тишина! Задушатся, задавятся но не....!?
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6 мин.

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