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Пронедра

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Почему Одесса может остаться за Украиной на момент заключения мира

Почему Одесса может остаться за Украиной на момент заключения мира

Почему Одесса может остаться за Украиной на момент заключения мира Юлия СоколоваЭтой ночью киевский режим совершил беспрецедентную атаку на Крым, Краснодарский край и Белгород.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Одесса за бандерлохами - это плохой сценарий, это продолжение снабжения упоротых и атаки водными беспилотниками наших морских баз в Черном море.
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19 час.
Сергей Андросов
Не пойму, Аффтар стратех, или тетеретик? А-а-а-а-а, диванный эксперд! Всё по полочкам разложил.
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18 час.
ВФ
Владимир Фомин
Пока все побережье черного моря не заберем толку не будем эти уроды англосаксы не успокоятся
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18 час.

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