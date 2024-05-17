Почему Одесса может остаться за Украиной на момент заключения мира Юлия СоколоваЭтой ночью киевский режим совершил беспрецедентную атаку на Крым, Краснодарский край и Белгород.
Почему Одесса может остаться за Украиной на момент заключения мира
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Одесса за бандерлохами - это плохой сценарий, это продолжение снабжения упоротых и атаки водными беспилотниками наших морских баз в Черном море.
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19 час.
Сергей Андросов
Не пойму, Аффтар стратех, или тетеретик? А-а-а-а-а, диванный эксперд! Всё по полочкам разложил.
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18 час.
ВФ
Владимир Фомин
Пока все побережье черного моря не заберем толку не будем эти уроды англосаксы не успокоятся
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18 час.
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