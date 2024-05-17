Почему Одесса может остаться за Украиной на момент заключения мира

ЛЛ Леонид Ла Рошель Одесса за бандерлохами - это плохой сценарий, это продолжение снабжения упоротых и атаки водными беспилотниками наших морских баз в Черном море.

Сергей Андросов Не пойму, Аффтар стратех, или тетеретик? А-а-а-а-а, диванный эксперд! Всё по полочкам разложил.