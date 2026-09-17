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Регионы России

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Разработан бесплатный офлайновый редактор изображений Photon Studio на основе нейросетей

Разработан бесплатный офлайновый редактор изображений Photon Studio на основе нейросетей

Разработчик представил Photon Studio — бесплатный офлайновый графический редактор изображений, созданный с помощью нейросетей и технологии «вайб-кодинга».

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