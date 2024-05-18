Мессенджер WhatsApp под угрозой: как защититься от взлома Елена ГалицкаяWhatsApp — это не только средство коммуникации для миллионов людей, но и мишень для мошенников, стремящихся получить доступ к чужим аккаунтам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии