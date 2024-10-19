«Тенденции инициативы и самостоятельности». Минфин готовит внедрение молодежного инициативного бюджетирования в Крыму в 2025 году

В Министерстве финансов РК состоялось рабочее совещание с руководителями исполнительных органов Крыма, колледжей, республиканских ВУЗов по типологии инициативных проектов от студенчества с целью внедрения практики молодежного инициативного бюджетирования в Крыму с 2025 года.