«Тенденции инициативы и самостоятельности». Минфин готовит внедрение молодежного инициативного бюджетирования в Крыму в 2025 году

В Министерстве финансов РК состоялось рабочее совещание с руководителями исполнительных органов Крыма, колледжей, республиканских ВУЗов по типологии инициативных проектов от студенчества с целью внедрения практики молодежного инициативного бюджетирования в Крыму с 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии