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RT Russia

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МО: взятие под контроль Польной и Новоалександровки затруднит снабжение ВСУ

МО: взятие под контроль Польной и Новоалександровки затруднит снабжение ВСУ

Установление Вооружёнными силами России контроля над населёнными пунктами Польная и Новоалександровка в Харьковской области в значительной мере затруднит ВСУ снабжение по воздуху попавшей в окружение группировки.

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