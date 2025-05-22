Костромской завод автокомпонентов наращивает мощности с новым оборудованием

КОСТРОМА, 22 мая, ФедералПресс. Костромской завод автокомпонентов запустил инвестиционный проект по расширению производства поршней, поршневых пальцев и гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания.
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