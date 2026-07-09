Российские юниоры установили рекорд в смешанной эстафете по плаванию

Чемпионат Европы проходит в Мюнхене. Россияне выступают в нейтральном статусе. Сборная России по плаванию установила юниорский мировой рекорд в смешанной эстафете 4х100 метров во второй соревновательный день чемпионата Европы, который проходит в Мюнхене.
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