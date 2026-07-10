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Американская ведущая в прямом эфире заявила, что США играли в 1/16 финала ЧМ против «двух маленьких стран – Боснии и Герцеговины»

Американская ведущая Ана Каспарян в прямом эфире TYT заявила, что сборная США играла в 1/16 финала ЧМ-2026 сразу против двух стран одновременно – Боснии и Герцеговины (2:0).

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