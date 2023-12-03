Новобранцы мотострелкового соединения ЮВО приняли Военную присягу на Мамаевом кургане

В присутствии ветеранов новобранцы, с оружием в руках, присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.
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