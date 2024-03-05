Собянин: 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной

10 марта парковки будут работать по тарифу воскресенья Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что 8 и 9 марта парковки в столице будут бесплатными в честь Международного женского дня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии