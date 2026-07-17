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Кухня и дом

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Как я победила липкий жир на кухне без агрессивной химии

Жир и пар: неизбежность, с которой я научилась справляться Каждый раз, когда я начинаю готовить что-то действительно вкусное — обжариваю лук до золотистой корочки или томлю ароматное рагу — кухня наполняется не только аппетитными запахами, но и невидимым врагом чистоты.

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