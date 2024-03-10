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Военное обозрение

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Изабелла I la Catolica: инфанта становится королевой

Изабелла I la Catolica: инфанта становится королевой

Возвращение инфанты Изабеллы ко двору, брак вопреки воле короля, восшествие на престол, война с Португалией, семейная жизнь и судьба детей .

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