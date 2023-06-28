Псковский губернатор Ведерников назвал имена двух летчиков самолета Ка-52, сбитых ЧВК «Вагнер»

Он отметил, что военные остались верны присягеГлава Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что экипаж сбитого вертолета Ка-52 состоял из подполковника Алексея Ворожцова и лейтенанта Дениса Олейникова.