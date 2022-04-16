Сафонов выздоровел от коронавируса, но вряд ли сыграет с «Крыльями»

Матвей Сафонов, скорее всего, пропустит матч с «Крыльями Советов». Как сообщает «РБ Спорт», игрок выздоровел от коронавируса и отправился вместе с командой на выездной матч, но его участие маловероятно.
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