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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Башмаков: «Баланс болидов-2026 ближе к юниорским – это может Антонелли помогать больше, чем Расселлу»

Комментатор Владимир Башмаков высказался о проблемах, которые испытывает в 2026 году гонщик « Мерседеса » Джордж Расселл на фоне молодого напарника Андреа Кими Антонелли .

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