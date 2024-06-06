Жительница Донецка пострадала в результате обстрела ВСУ

В Донецке в результат обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) была ранена женщина. Об этом 6 июня сообщили в официальном Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК).