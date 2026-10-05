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Пятый канал

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Компания Warner Bros. заморозила работу над новым фильмом по «Властелину колец»

Компания Warner Bros. заморозила работу над новым фильмом по «Властелину колец»

Работа над фильмом «Властелин колец: Тень прошлого» временно приостановлена после завершения объединения Paramount Pictures и Warner Bros.

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