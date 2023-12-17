ВСУ планирует весной начать новое контрнаступление на Крым Ирэн ОрлонскаяНико Ланге, немецкий специалист по безопасности и политическому консультанту, утверждает, что украинские вооруженные силы намерены провести новую контратаку в 2024 году.
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