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ВСУ планирует весной начать новое контрнаступление на Крым

ВСУ планирует весной начать новое контрнаступление на Крым

ВСУ планирует весной начать новое контрнаступление на Крым Ирэн ОрлонскаяНико Ланге, немецкий специалист по безопасности и политическому консультанту, утверждает, что украинские вооруженные силы намерены провести новую контратаку в 2024 году.

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