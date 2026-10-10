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«Вы чушь говорите!»: жена Игоря Вдовина опровергла реанимацию, а Волочковой пришлось объясняться из-за Джима Керри

«Вы чушь говорите!»: жена Игоря Вдовина опровергла реанимацию, а Волочковой пришлось объясняться из-за Джима Керри

Вокруг Игоря Вдовина, бывшего избранника Анастасии Волочковой, разгорелась неожиданная история. 10 октября Telegram-канал Mash сообщил о его предполагаемой госпитализации в реанимацию с тяжелым нарушением сердечного ритма.

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