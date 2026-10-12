От Москвы до Красноярска: «Ростелеком» запустил 5G в семи городах-миллионниках

Мобильную связь можно подключить отдельно или в составе пакетов с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром Wink и видеонаблюдением Абоненты мобильной связи «Ростелекома» получили доступ к сетям пятого поколения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми.