От Москвы до Красноярска: «Ростелеком» запустил 5G в семи городах-миллионниках

Мобильную связь можно подключить отдельно или в составе пакетов с домашним интернетом, онлайн-кинотеатром Wink и видеонаблюдением Абоненты мобильной связи «Ростелекома» получили доступ к сетям пятого поколения в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде, Челябинске, Красноярске и Перми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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