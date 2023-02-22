МИД РФ заявил о причастности Запада к разрушению системы международной безопасности

В министерстве иностранных дел России прокомментировали заявление Владимира Путина о приостановке участия РФ в ДСНВ и соответствующую реакцию стран Запада на это решение.
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