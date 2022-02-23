Сатановский: Так задолбали уже...

Если предупреждение АМЕРИКАНСКОГО посольства о терактах в Москве, Петербурге, других крупных городах России и приграничных с Украиной регионах, не является частью информационно-психологической войны, в которой Соединённые Штаты, как и все последние годы, открыто выступают на стороне Украины, и у американских дипломатов действительно имеется информация о возможности проведения такого рода терактов, означает это одно: спецслужбы США, совместно с СБУ их и подготовили.
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