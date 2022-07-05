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ESPN узнал о готовности «Манчестер Юнайтед» отпустить Криштиану Роналду

ESPN узнал о готовности «Манчестер Юнайтед» отпустить Криштиану Роналду

Футбол , 05 июл, 09:03  0  ESPN: «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в клуб не из Англии «Манчестер Юнайтед» готов отпустить португальского форварда в клуб не из Англии, который будет готов взять на себя зарплату Роналду за последний год его контракта с МЮ Фото: Bryn Lennon/Getty Images «Манчестер Юнайтед» готов отпустить португальского форварда Криштиану Роналду в клуб не из Английской премьер-лиги, который будет готов взять на себя зарплату игрока за последний год его контракта.

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