ESPN узнал о готовности «Манчестер Юнайтед» отпустить Криштиану Роналду

Футбол , 05 июл, 09:03 0 ESPN: «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду в клуб не из Англии «Манчестер Юнайтед» готов отпустить португальского форварда в клуб не из Англии, который будет готов взять на себя зарплату Роналду за последний год его контракта с МЮ Фото: Bryn Lennon/Getty Images «Манчестер Юнайтед» готов отпустить португальского форварда Криштиану Роналду в клуб не из Английской премьер-лиги, который будет готов взять на себя зарплату игрока за последний год его контракта.