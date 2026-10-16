Российские войска с 1 сентября взяли под контроль более 1800 кв. км территории и 92 населенных пункта.
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