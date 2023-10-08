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В МИД призвали ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине

В МИД призвали ООН к объективности в вопросе детей в конфликте на Украине

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации  Сергей Вершинин сообщил о призыве Москвы к Организации Объединенных Наций соблюдать объективность при составлении отчетов о проблеме детей в рамках украинского конфликта.

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