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Прокурор МУС Карим Хан потребовал выполнять Римский статут от стран-участниц

Прокурор МУС Карим Хан потребовал выполнять Римский статут от стран-участниц

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан, выдавший ордеры на арест премьер-министра Израилья Биньямина и экс-министра обороны Йоава Галанта, потребовал от стран-участниц выполнять Римский статут.

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