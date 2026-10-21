Он рассчитан на бензин АИ-92 и соответствует экологическому классу Евро-5 На заводе «Соллерс» в Елабуге организовали сборку бензинового турбомотора объёмом 1,5 л и мощностью 136 л.
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