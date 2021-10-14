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В Европе встретят зиму в тепле только те, кто слушал Путина

В Европе встретят зиму в тепле только те, кто слушал Путина

Вчера в Москве стартовала Российская энергетическая неделя Данное мероприятие проводится ежегодно начиная с 2016 года и деятельность его целиком и полностью сфокусирована на вопросах энергетики во всех ее привычных — и не очень — проявлениях.

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