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Политическое напряжение вокруг «традиционных» и «нетрадиционных» сексуальных отношений лишь в малой степени отражает конфликты, связанные собственно с гомосексуальностью

Политическое напряжение вокруг «традиционных» и «нетрадиционных» сексуальных отношений лишь в малой степени отражает конфликты, связанные собственно с гомосексуальностью

﻿﻿Политическая напряженность вокруг «традиционных» и «нетрадиционных» сексуальных отношений лишь в небольшой степени отражает конфликты, связанные с самим гомосексуализмом.

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