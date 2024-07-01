Воробьев: на месте "Крокуса" могут появиться выставочные площади

Константин Самарин

Устроить выставочный комплекс на костях? Даже американцы, с их циничностью, до такого кощунства не опустились создав на месте разрушения башен-близнецов мемориальный памятный комплекс. А у российских козяев города нажива на первом месте. Прскорбили по погибшим, и хватит, пора пришла "капусту рубить", благо, место для застройки освободилось. ПОЗОР!!!