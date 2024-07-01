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Воробьев: на месте "Крокуса" могут появиться выставочные площади

Часть помещений сгоревшего во время теракта 22 марта 2024 года "Крокус Сити Холл" могут отдать под выставочные площади.

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Комментарии
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Константин Самарин
Устроить выставочный комплекс на костях? Даже американцы, с их циничностью, до такого кощунства не опустились  создав на месте разрушения башен-близнецов мемориальный памятный комплекс. А у российских козяев города нажива на первом месте. Прскорбили по погибшим, и хватит, пора пришла &quot;капусту рубить&quot;, благо, место для застройки  освободилось. ПОЗОР!!!
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