Часть помещений сгоревшего во время теракта 22 марта 2024 года "Крокус Сити Холл" могут отдать под выставочные площади.
Воробьев: на месте "Крокуса" могут появиться выставочные площади
Комментарии
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Константин Самарин
Устроить выставочный комплекс на костях? Даже американцы, с их циничностью, до такого кощунства не опустились создав на месте разрушения башен-близнецов мемориальный памятный комплекс. А у российских козяев города нажива на первом месте. Прскорбили по погибшим, и хватит, пора пришла "капусту рубить", благо, место для застройки освободилось. ПОЗОР!!!
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