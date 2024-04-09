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  • praprotniks praprotniksgmailcom
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  • ninikooo Митусова
    Пусть земля ему будет пухом… хороший был певец…Оперный певец и з...

Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой

Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой

У артиста осталось двое детей Вечером 8 апреля стало известно, что звезда шоу «Голос» и оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Может быть,  это страшное событие спровоцировало  недостаточное использование  возможностей певца?  Зрители его знали только как ведущего  передачи о романсе?   Жаль, очень жаль....
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16 час.
ninikooo Митусова
Пусть земля ему будет пухом… хороший был певец…
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10 час.
ИН
Ирина Некрасова
Жаль, так жаль! Молодой, красивый, очень талантливый... Много раз ходила на &quot;Романсиаду&quot;, восхищалась его голосом. Наверное, алкоголь всему причиной...
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10 час.

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