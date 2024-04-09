Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой

Ольга Каширина Может быть, это страшное событие спровоцировало недостаточное использование возможностей певца? Зрители его знали только как ведущего передачи о романсе? Жаль, очень жаль....

ninikooo Митусова Пусть земля ему будет пухом… хороший был певец…