У артиста осталось двое детей Вечером 8 апреля стало известно, что звезда шоу «Голос» и оперный певец Евгений Кунгуров покончил с собой.
Оперный певец и звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров покончил с собой
Комментарии
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Ольга Каширина
Может быть, это страшное событие спровоцировало недостаточное использование возможностей певца? Зрители его знали только как ведущего передачи о романсе? Жаль, очень жаль....
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16 час.
ninikooo Митусова
Пусть земля ему будет пухом… хороший был певец…
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10 час.
ИН
Ирина Некрасова
Жаль, так жаль! Молодой, красивый, очень талантливый... Много раз ходила на "Романсиаду", восхищалась его голосом. Наверное, алкоголь всему причиной...
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10 час.
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