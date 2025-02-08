«Ничего хорошего»: Юрий Лоза раскритиковал «Интервидение»

И напомнил, что в нашей стране есть «Новая волна» и второе мероприятие будет лишним Музыкант Юрий Лоза скептически оценил перспективы проведения в России альтернативного песенного конкурса «Интервидение».
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