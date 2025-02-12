Савельева уехала от Сафонова из Израиля — теперь живет с мамой

Экс-солистка группы «Фабрика» поселилась с сыном в России. Саша Савельева и Кирилл Сафонов Социальные сетиСаша Савельева, уехавшая некоторое время в Израиль, вернулась в родную страну и теперь живет со своем мамой.
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