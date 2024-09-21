Стали известны обстоятельства гибели рыбака возле плотины в Сегежском районе

Проверку по факту гибели мужчины проводят следователи. Предварительно установлено, что 20 сентября 2024 года в утреннее время житель города Санкт-Петербурга вышел на рыбалку в надувной лодке рядом с Сегозерским гидроузлом.
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