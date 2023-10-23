Зеленский с американским оружием - как обезьяна с гранатой – Гагин.краина вполне способна крайне безответственно использовать ракеты ATACMS, которые она получила от США для нанесения ударов вглубь русской территории.
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