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Украина может ударить ракетами ATACMS вглубь русской территории

Украина может ударить ракетами ATACMS вглубь русской территории

Зеленский с американским оружием - как обезьяна с гранатой – Гагин.краина вполне способна крайне безответственно использовать ракеты ATACMS, которые она получила от США для нанесения ударов вглубь русской территории.

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