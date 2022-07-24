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Хлопоты Овнов, доход Львов и связи Стрельцов: подробный гороскоп на 25 июля

Хлопоты Овнов, доход Львов и связи Стрельцов: подробный гороскоп на 25 июля

У ОВНОВ день хорош для перехода на другую работу, построения более точных планов. Многих ожидают хлопоты в связи с поездками или обустройством на новом месте жительства.

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