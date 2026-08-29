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Внимание на пределе. Особенности вождения автомобиля при дорожных работах

Внимание на пределе. Особенности вождения автомобиля при дорожных работах

В зоне ремонта водитель должен быть готов к изменению схемы движения Традиционно лето и осень — пиковый сезон ремонтных работ, когда службы приводят дорожные покрытия в порядок.

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