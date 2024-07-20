Запад при Байдене уязвим и растерян. Для России и Китая это очевидно. У США и НАТО не хватит сил на борьбу с ведущими военными державами

Разведка Путина и Си тщательно оценивает последние события в Америке, пишет Fox News. Автор статьи играет на нервах читателей, будто лидеры России и Китая только и ждут, чтобы воспользоваться слабостью США.
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