Renault превратит моторостроительное подразделение в «инновационный гараж»

AlpineФранцузский концерн Renault официально подтвердил, что завод по производству силовых агрегатов Формулы 1 в Вири-Шатийоне будет преобразован в инженерный центр, чтобы помочь внести вклад в передовые технологии будущих автомобилей Renault и Alpine.