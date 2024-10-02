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Renault превратит моторостроительное подразделение в «инновационный гараж»

Renault превратит моторостроительное подразделение в «инновационный гараж»

AlpineФранцузский концерн Renault официально подтвердил, что завод по производству силовых агрегатов Формулы 1 в Вири-Шатийоне будет преобразован в инженерный центр, чтобы помочь внести вклад в передовые технологии будущих автомобилей Renault и Alpine.

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