Renault превратит моторостроительное подразделение в «инновационный гараж»

AlpineФранцузский концерн Renault официально подтвердил, что завод по производству силовых агрегатов Формулы 1 в Вири-Шатийоне будет преобразован в инженерный центр, чтобы помочь внести вклад в передовые технологии будущих автомобилей Renault и Alpine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии