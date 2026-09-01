"Метеовести": лето 2026 года в столице оказалось обычным по температуре

Прошедшее лето в Москве было «самым обычным» по температурным показателям. Об этом сообщил портал «Метеовести» со ссылкой на Центр Фобос.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Матвиенко: в Совф...
- Щетинин: США свои...
- Движение автотран...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым