Северная военная хоккейная лига готовится к открытию нового сезона

Основными хоккейными мероприятиями флота станут игры за Кубок командующего Северным флотом, которые пройдут в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года, игры отборочного этапа ночной хоккейной лиги и участие в Чемпионате Мурманской области.
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