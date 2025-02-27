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Финансовые ограничения: пенсионеров в России лишают накоплений

Финансовые ограничения: пенсионеров в России лишают накоплений

Финансовые ограничения: пенсионеров в России лишают накоплений Ирэн ОрлонскаяНеожиданным препятствием для пенсионеров, которые хотят получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, может стать учет банковских вкладов.

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